Adıyaman heyeti TOKİ Başkanı Bulut'la görüştü

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretleri değerlendirdi.Ankara temasları kapsamında makamında ziyaret ettikleri TOKİ Başkanı Bulut ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Kılınç, el birliğiyle Adıyaman'a hizmetin en güzelini kazandıracaklarını ifade etti.Belediye Başkanı Kılınç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Adıyaman’a önemli yatırımların yapılması için görüşmelere devam edeceklerini de sözlerine ekleyerek, “Huzur şehri Adıyaman’ımızın her anlamda hak ettiği hizmetlere erişebilmesi için TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız ve Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın ve AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin ile birlikte TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut beyi makamında ziyaret ederek, Adıyaman'ımız için planladığımız yatırımlarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle kentsel dönüşüm ihalesinin hemen yapılması ve ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz görüşme oldukça verimli geçti. Sayın başkana sıcak ilgisinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle Adıyaman’ımıza yakışan hizmetleri el birliğiyle getireceğiz" diye konuştu.