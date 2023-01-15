Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Sigortambir Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Alpay, Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün ve Adıyaman’lı masa tenisi sporcuları katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Sigortambir ailesine bu anlamlı ve örnek davranışlarından ötürü teşekkür ederim. Umarım masa tenisi sporuna destekleri devam edecektir. Masa tenisi masa ve ekipmanları Adıyaman’ımıza hayırlı olsun" dedi

Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz ise özellikle dezavantajlı bölgelerde masa tenisi sporunu desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek,"Bugün Adıyaman’da olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Gençlerimizin mutluluklarına şahit olmak bizleride motive ediyor. Bizleri yalnız bırakmayan İl Müdürümüze, desteklerini esirgemeyen Sigortambir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiftçi’ye ve Federasyon Başkanı Sayın Oktay Çimen’e teşekkür ederim" dedi.

Program sonunda Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz’e, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Alpay’a ve TMTF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün’e Gençlik ve Spor İl Müdürü Keleş tarafından plaket takdim edildi.

