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Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Ağrı, Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonu düzenlendi.



Operasyon kapsamında kahraman komandolarla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda iki teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" diyerek, kahraman jandarmayı tebrik etti.

"Milletimizin duaları sizlerle" diyen Bakan Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var. O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.