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Keklik kafesindeki uyuşturucu ve ruhsatsız silaha 1 gözaltı

Yaşlı adamın saldırıya uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, bölgede inceleme çalışmaları yaparak, İ.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine yaralı, olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İ.K., husumetlisi Mahmut A. ile tartışmaya başladı.

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