Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İ.K., husumetlisi Mahmut A. ile tartışmaya başladı.
Tartışma tartışmanın büyümesi üzerine, İ.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Mahmut A.’yı göğsünden vurdu.
Yere düşerek ağır yaralanan Mahmut A’nın yardımına çevredekiler yetişti.
İhbar üzerine yaralı, olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, bölgede inceleme çalışmaları yaparak, İ.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşlı adamın saldırıya uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : PHA