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Hüseyin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kemal Hüseyin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hüseyin aracın altında kalarak ağır yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaşam mücadelesi veren Hüseyin’i, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta biriken çöpleri toplamaya gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen Eyyübiye Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, Suriye uyruklu Kemal Hüseyin’e çarptı.

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