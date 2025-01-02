Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Hayriye Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma, kısa süre sonra taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada İ.Ö, O.D. ve N.D. isimli şahıslar çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye gelen ekipler, yaralıları 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipler, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss