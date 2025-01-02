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Polis ekipler, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kavgada İ.Ö, O.D. ve N.D. isimli şahıslar çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Hayriye Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma, kısa süre sonra taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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