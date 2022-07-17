Tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el koydu - Videolu Haber

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerine ara vermiyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını titizlikle yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve bakkallara yönelik denetimlerine devam ediyor. Periyodik olarak yapılan denetimlerini Şair Nabi Mahallesinde yürüten zabıta ekipleri, market ve bakkalların işyeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Yapılan denetimler esnasında ekiplerin dikkati sayesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda bulunduğu fark edildi. Ürünlerin incelenmesiyle aralarında bebek maması, bakliyat ürünleri, çeşitli meşrubat ve atıştırmalıkların bulunduğu 22 kalemde bin 470 ürün ele geçirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından tarihi geçmiş gıda ürünleri imha edilirken, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri raflarda bulunduran işyerlerine yönelik ise tutanak hazırlandı.

Amaçlarının halkın sağlığını ve menfaatini korumak olduğunu belirten Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; denetimlerin aralıksız olarak süreceği ve vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine bildirmeleri istendi.

Kaynak: PHA

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