Şanlıurfalı öğrenciler Bolu’dan birincilikle döndü - Videolu Haber

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Atölyeleri işbirliğinde düzenlenen “İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması”nda Şanlıurfa’yı temsil ederek birinci olan öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Vali Abdullah Erin, gastronominin en önemli şehirlerinden Şanlıurfa’nın böyle bir yarışmada elde ettiği başarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yarışmada birincilik elde eden öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Vali Erin, Şanlıurfa gençliğinin yetenekleri doğrultusunda desteklendiği takdirde her alanda büyük başarılara imza atabileceğini bir kez daha ispatladığını dile getirdi. Öğrencilere Şanlıurfa mutfağıyla ilgili yayınlar hediye eden Vali Erin, topluca hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: PHA

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