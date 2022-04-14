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Haliliye Belediyesi Ramazan’da gönüllere dokunuyor - Videolu Haber

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi bünyesindeki Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor.

14 Nisan 2022 Perşembe 12:35
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Haliliye Belediyesi Ramazan’da gönüllere dokunuyor - Videolu Haber

Aşevindeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Ramazan Ayında kapasiteyi ve sayıyı artırdık. Urfa’nın damak tadına uygun lezzetler burada gece gündüz, durmaksızın çalışarak, vatandaşlarımızın hizmetinde oluyor” dedi. 
Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “gönüllere dokunuyoruz” anlayışıyla yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. 
Yıl boyu devam eden evlere sıcak yemek hizmeti, Ramazan Ayında ise iftar öncesi hanelere ulaştırılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrası komisyonca belirlenen kriterlere uygun ailelere, sıcak yemekleri teslim ediliyor. Aşevinde günlük olarak hazırlanan yemekler sefer taslarına doldurarak, kapı kapı dağıtılıyor.
Başkan Canpolat: Aşevimiz gece gündüz vatandaşlarımızın hizmetinde 
Sabahın ilk ışıklarıyla yemeklerin sefer taslarına doldurulduğu Aşevini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, burada çalışmaları inceledi. Ramazan Ayı ile birlikte kapasitenin artırıldığını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesi’nin Aşevi hizmeti ile yaklaşık 3 bin 500 vatandaşın iftar heyecanına ortak olduğunu belirtti. 
Başkan Mehmet Canpolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Aşevindeyiz. Burada yaklaşık 720 haneye 3 bin 500 vatandaşımıza her gün sıcak yemeği geceden hazırlayıp, takdim ediyorlar. Dolu sefer taslarını evlere bırakarak, boş sefer taslarını alıyoruz. Bu döngü 1 yıl boyunca devam ediyor. Özellikle Ramazan Ayında kapasiteyi ve sayıyı artırdık. Çeşit anlamında da Urfa’nın damak tadına uygun sulu yemekler, kuru yanına pilav, salatası ve tatlısıyla birlikte her gün burada Aşevimiz gece gündüz, durmaksızın çalışarak vatandaşlarımızın hizmetinde oluyor. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak 25 bin vatandaşımızla her yıl birebir irtibat halindeyiz.”

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 14.04.2022 15:52
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