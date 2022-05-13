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Samsat’ta öğrenciler konteyner sınıflarından kurtuldu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenciler deprem sonrasında eğitim gördükleri konteyner sınıflarından kurtularak okul binalarına kavuştu.

13 Mayıs 2022 Cuma 16:02
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Samsat’ta öğrenciler konteyner sınıflarından kurtuldu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde öğrenciler deprem sonrasında eğitim gördükleri konteyner sınıflarından kurtularak okul binalarına kavuştu.

2 Mart 2017 tarihinde 5.5, 24 Nisan 2018 tarihinde ise 5.1 büyüklüğünde iki deprem yaşayan Samsat ilçesinde, yıkılan 5 okulun tamamı yenilendi. Son olarak beş yıldır konteyner sınıflarda eğitim gören Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi de tamamlanan okul binasına geçti.

Yeni bina ile birlikte ismi Samsat Safvan bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilen okul binasında geniş ve bol sınıfları ile birlikte, basketbol ve voleybol sahaları, halı saha, konferans salonu, kütüphane, laboratuvar gibi bir okulda ihtiyaç duyulan her türlü donatı da mevcut.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Okul Müdürü Mustafa Çelik, beş yıllık bir sıkıntıdan sonra, modern bir binaya kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Müdür Çelik, "İlçemizde meydana gelen iki deprem sonrasında ilk önce çadır sınıflar, peşinden de konteyner sınıflarda eğitim verdik. Sıkıntı yaşamakla birlikte, hiçbir şeyi bahane etmeden var gücümüzle eğitim vermeye çalıştık. Yeni binamıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptı açıklamada, "Samsat’ta yaşanan depremler sonrasında yapılan ilk binalar okullar oldu. Zaman geçirmeden 5 okulumuzun inşaatına başladık. Sadece İmam Hatip okulumuzda, idareden kaynaklanmayan gecikmeler oldu. Çok şükür bu sıkıntılar da aşılarak okulumuz hizmete sunuldu. Bizim teklifimiz, bakanlığımızın onayı ile imam hatip okulumuza, ilçemizde metfun bulunan Sahabe Safvan bin Muattal ismini verdik. Bu da ilçemizde memnuniyetle karşılandı. Bundan sonra sadece eğitim kalitesinin yükseltilmesine odaklanacağız" diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 13.05.2022 22:11
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