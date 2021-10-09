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Samsat’ta geniş kapsamlı kalkınma projesi hazırlanacak

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde geniş kapsamlı bir kalkınma projesinin hazırlanacağı bildirildi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 09:35
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Samsat’ta geniş kapsamlı kalkınma projesi hazırlanacak

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde geniş kapsamlı bir kalkınma projesinin hazırlanacağı bildirildi.

GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz uzman bir ekiple birlikte Samsat ilçesini ziyaret ederek önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İlk olarak Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’ı makamında ziyaret eden Başkan Açıkgöz ve beraberindekiler, Samsat ilçesinin kalkınması için yapılabilecek çalışmaların planlanması için ön bilgiler aldı.

Başkan Açıkgöz, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik’ten Samsat ilçesinin mevcut durumu, ihtiyaçlar ve düşünülen projeler hakkında bilgiler aldı.

GAP İdaresinden gelen ekip ile birlikte alan çalışması yapan GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz, daha geniş katılımlı, uzman kişilerin de yer alacağı bir toplantı yapılacağını, Samsat’ın turizm, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarını kapsayan kapsamlı bir proje hazırlanacağını belirterek, depremden yeni kurtulmakta olan Samsat ilçesinin her anlamda kalkınmasına katkı sunacaklarını ifade etti.

Başkan Açıkgöz, "Geçmiş dönemlerde Samsat ilçemizde başarılı bir şekilde bazı projeler yaparak hayata geçirdik. Samsat ilçemizde muazzam bir potansiyel var. Atatürk Baraj Gölü kıyısında olması, el değmemiş doğası, çalışmaya hazır insan gücü fırsata dönüştürülmesi gereken hususlar. Yakın zamanda bir deprem yaşayan Samsat ilçemizde kalkınmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bizler GAP İdaresi olarak imkanlarımızı zorlayarak bu yöremize katkı sunmaya çalışacağız" dedi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinin her türlü yatırıma müsait olduğunu, Belediye olarak yapılacak proje ve yatırımlara her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, duyarlılıklarından dolayı GAP İdaresi Başkanı ve ekibine teşekkür etti.

GAP İdaresi Başkanı Açıkgöz ve beraberindekiler dev salıncak, zıpline ve ÇATOM’da incelemelerde bulundu.

Kaynak: iha
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Samsatta Geniş Kapsamlı Kalkınma Projesi Hazırlanacak
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