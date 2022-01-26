Samsat'ta torunları için kardan inek yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışının ardından ilçe beyaza bürünürken, ilçeye bağlı Yarımbağ köyünde Ramazan Tepe torunları Ayşe Beren Tepe ve Ramazan Asaf Tepe için evin önünde kardan inek yaptı. Torunların isteğini kırmayan Ramazan Tepe, evin önünde kardan inek yaptı. Kardan inek yapan Ramazan Tepe, torunlarına süt sağdırırken, hatıra fotoğrafı çekti. Sosyal medyadan yayılan fotoğraflar ilgi odağı olarak büyük beğeni aldı.

Kaynak: PHA