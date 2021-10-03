Samsat'ın milattan önceki tarihi tanıtıldı - Videolu Haber

Samsat Halk Eğitim Merkezi tarafından 3 ay süren çalışmaların ardından getirtilen mozaikler ile Samsat'ın tarihini anlatan "Kommagene'den Samsat'a Geçmişin İzleri" konulu temayla hazırlanan tablolar beğeniye sunuldu.

Milattan önce Samsat ilçesinde yapılan mozaiklerin o dönemlerde çok önemli eserlerden olduğunu ve bölgenin en iyi mozaikleri olduğunu hatırlatan Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tepe, "Samsat Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü olarak "Kommagene'den Samsat'a Geçmişin İzleri" yaklaşık olarak Nisan- Mayıs tarihinden itibaren çalışmalara başladığımız mozaik çalışması birlikte yine kazı çalışmalarında ortaya konulan şuan günümüzde Adıyaman Müzesinde sergilenen çanak, çömlek, vazo gibi tarihi değer taşıyan cisimlerin yağlı boyalarını yaparak sergisini yaparak halkın beğenisine sunduk. Amacımız Samsat'ı gündeme getirmek farkındalık oluşturmak çünkü Samsat'ın tarihte şöyle bir özelliği var. Kommagene uygarlığı milattan önceki yıllarda Samsat'ta milattan Kommagene döneminde bulunan buluntular özellikle mozaik o dönem en iyilerindendi. Samsat'ta yapılan mozaik çalışmaları o dönem en önemli mozaik çalışmalarıydı. Samsat 2 bin yıl önce bölgenin mozaik merkezi ise bugünde bunu gündeme getirmek bununla ilgili çalışmalar yapmak. Mozaikle yeniden bir başlayış yapmak düşüncemiz budur" dedi.



"Mevzubahis Samsat ise bu sorumluluğu kendimizde gördük"



Sorumluluğu kendimizde gördüklerinin altını çizen Tepe, "Bu konuda Samsat Halk Eğitim Merkezi olarak mevzubahis Samsat ise bu sorumluluğu kendimizde gördük işe bundan sonra bizimle birlikte en başta Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Belediyesi, Samsat Belediye Başkanlığı ve Samsat Kaymakamlığı öncülüğünde bu işi geliştirmek üzerinde durmak. AVM'de 1 Ekim Cuma günü açılışını yaptık. 3 gün sürüyor bugün akşam 22'ye kadar devam edecek sergimiz. Bu bir farklılıktır insanlar geçmişi merak ediyor ve gelip sergimizi geziyorlar yaklaşık olarak 1000 kişiyi geçti. Çok olumlu tepkiler aldık. Bu tür çalışma tek olmuş bir çalışma değil lokalde örnek çalışmalar yapılmış olumlu tepkiler aldık" diye konuştu.



"Samsat'ın tarihini araştırdık"



Sergiden ötürü çok güzel dönüşler aldıklarını aktaran Samsat Halk Eğitim Merkezi Resim Öğretmeni Yeter Yıldız ise şunları söyledi: "Mozaik çalışmalarımız 2-3 aylık sürecin sonunda ortaya çıkan çalışmalar. Biz öncelikle araştırmalar yaptık Samsat'ın tarihini araştırdık. Gerek üniversite olsun, gerek kütüphane olsun, gerek müze olsun gerek makaleler olsun çok güzel bir geçmişe sahip bizde 2 ay içerisinde yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda mozaiklerimizi yaptık. Şimdi şöyle bir şey Adıyaman'da ilk defa yapılıyor. Bu insanların çok ilgisini çekti halkımız çok güzel karşıladı. Çok güzel dönüşler aldık. Yani resmen dokunarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Taşlar nereden geldi? Nasıl yapıldı? Gibisinden sorular yöneltiyorlar buda bizleri mutlu ediyor. Baktıkları ve inceledikleri zaman nasıl bir emek verildiğini anlıyorlar. Çok güzel dönüşler aldık halkımıza ilgilerinden ötürü teşekkür ediyorum."

Kaynak: PHA

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