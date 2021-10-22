Samsat İlçesinde vatandaşlar doğalgazlarına kavuştu - Videolu Haber

2017 ve 2018 yıllarında yaşadığı iki deprem sonrasında yeniden şehirleşmeye çalışan Samsat ilçesinde vatandaşlar, ısınma ve mutfakta doğalgaz kullanımına başladı.

İlçede eve bağlanan ilk doğalgaz vanasını görevliler ile birlikte açan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, “Depremzede ailelerimiz evlerine geçtikten sonra ilçemize doğal gaz hattından gelmesi ve evlerimize doğal gazların bağlanmasından dolayı çok mutluyum. İlçemizin daha iyi gelişmesi noktasında ellimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele vereceğiz” dedi.

Kaynak: PHA

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