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Sağlıklı Olmak Zenginliktir

Sağlıklı olmak kadar başka güzel bir şey var mı bilemiyorum. Galiba insanın başına gelebilen en güzel şey, sağlıklı olmak ve sağlıklı bir bedenle, fani dünyayı ölene kadar yaşayabilmektir. Belki sağlık, hastalık ve engellilik durumunun oluşundan ziyade, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam olarak bir iyilik halidir diyebiliriz.

Aslında sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma halidir

İnsan için sağlık, anatomik, fizyolojik ve psikolojik olarak bir bütünlük arz eder. Bu bütünlük sayesinde, kişisel olarak değerli kılan aile, iş ve toplum rollerini yerine getirme becerisini, fiziksel, biyolojik, psikolojik ve sosyal stresle baş edebilme yeteneğini de ortaya koyar.

Ne yazık ki insan sağlıklı olduğu zaman, hasta olma, sağlıksız olabilme ihtimali asla aklına gelmez. Ancak hasta olduğu, sağlığını yitirdiği zaman da, asla iyileşemeyeceğini düşünür. İnsan, bu ikircikli durum arasında, gelgitler yaşayıp durur.

İnsan sağlıklı, bedenen bir rahatsızlığı yoksa yüce yaratana, bu sağlığı insana bahşedene şükretmesi, hamt etmesi, teşekkür etmesi gerekir.

Biz insanoğlu ne yapıyoruz?

Tam tersine hareket ediyor, adeta isyan ediyoruz.

İnsan sağlıklı iken, bir an da sağlıksız olabiliyor.

Elbette bu sağlıksız durum etkileyen sayısız etken, sebep sayılabilir. Sağlıklı olmak, sahip olduğumuz en büyük zenginliğimizdir.

Bazen bu zenginliği elimizin tersiyle itebiliyoruz.

Sağlığımızın bozulmasına sebep olabilecek birçok etkene kucak açıyoruz.

İlla ki bedenimizde bir sıkıntı ve problem olunca mı sağlıklı olmanın önemini kavrayacağız.

Daha 15-20 gün öncesine kadar aynı hatayı bizatihi yaşıyordum sanıyorum. Hiç bir problem yokken bir an da bedensel engelli (geçicidir inşallah) durumuna düşüverdim.

Yolda gayet sakin ve düzgün yürüyorken, dizimde ortaya çıkan ve bir ağaç dalının kırılmasını andıran bir ses sebebiyle yolun ortasında öylesine kalakaldım. Yaklaşık 10 dakika çakılı ve dizim kilitli vaziyette dururken, yaklaşık 20 metrelik yolu ancak 30 dakikada gidebildim. İşte tam da o andan itibaren sağlıklı olmanın, sekmeden, yürümenin, istediğin şekilde adım atabilmenin ne kadar da önemli olduğunu kavradım desem inanın.

Gerçekten yürümek ne kadar da çok önemliymiş.

Galiba yürümekte zorlanan bedensel engelli biri gördüğümüzde, utanmamız gerekiyor kanısındayım.

En azından onları geçerken bira daha dikkatli ve düşünceli olmamız gerektiği kanaatindeyim.

Yüce Peygamberimiz de “İman müstesna, hiçbir kişiye sıhhatten daha hayırlı bir nimet verilmemiştir” diye buyurmuştur.

Ne güzel demiş Cihan Padişahı büyük Kanuni Sultan Süleyman; “Halk içinde mu ’teber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

Sağlıklı olmak, hele her yönüyle sağlıklı bir bedene sahip olabilmek en büyük zenginliğimizdir inanın.

İnsan sağlığı çok önemli. Hayatta iyi-kötü çok şey yaşıyorsunuz, ancak sıhhat gibisi yok. Kıymetli dostlar, sağlığınıza çok, ama çok dikkat edin. Dünya malınız olsa, “sağlığınız yoksa beş kuruş etmez” bilesiniz.

Kerim BAYDAK

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