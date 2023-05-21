Aile Sosyal Hizmet Bakanlığına (ASHB) bağlı faaliyet gösteren kurumlarda görev yapan kamu çalışanlarını ziyaret eden Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, sözleşmeli personel olarak görev yapan kamu görevlilerinin kadroya geçişlerinde hak kayıpları yaşadıkları belirterek, bu mağduriyetin en kısa zamanda düzeltilmesi gerektiğini söyledi.KOCAELİ (İGFA)- Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile Sosyal Hizmet Bakanlığına (ASHB) Bağlı faaliyet gösteren kurumlarda görev yapan kamu çalışanlarını ziyaret etti.

Aile Sosyal Hizmet Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren kurumlarda sözleşmeli personel olarak görev yapan Aile ve Sosyal Destek Uzmanlarının kadroya geçmeleri esnasında atandıkları kadrolar, sözleşmeli olarak işe başladıklarındaki kadrolarının karşılığı olmadığı için mağduriyet yaşadıklarını, bu nedenle de ekonomik kayıplarının olduklarını, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazananların mülakat sınavları 30 Kasım 2022 tarihinde yapılmasına rağmen kazananların isimleri 6 aydır açıklamadığını ifade ettiler.

Ziyaret sonrası Şube Başkanı Çeker yaptığı açıklamada, 26 Ocak 2023 Tarih ve 32085 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar gereği kurumlarda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçme hakkı tanındığını anımsatarak, "ASHB’na bağlı faaliyet gösteren kurumlardasözleşmeli personel olarak Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan kamu görevlilerinden kadroya geçenler adeta şok yaşamıştırlar. Sağlık Hizmet Sınıflarıda görev yapanlar, kadroya geçişlerde sınıfları Genel İdari Hizmetlersınıfı olarak belirlendiği, mali ve özlük haklar yönünden de iş ve meslek danışmanının hakları üzerinden eşleştirme yapıldığı görülmüştür.Yaşanan sorun nedeniyle kadroya geçenlerin maaşlarının önceki maaşlarına göre çok düşük kaldığı, görev tanımları yönünden de muğlaklık bulunduğu, Kendileri ile aynı işi yapan meslektaşlarından mali, sosyal ve özlük hakları yönünden dezavantajlı duruma düşmüştürler. Ülke genelinde Aile ve Sosyal Destek Uzmanları İçin ihdas edilen kadro ile mevzuatta yer alan emsal kadrolar arasında adaletsizlik oluşmuştur.Anayasa’mızdaki temel ilkelerden olan eşitlik ilkesi de göz ardı edilmiştir" ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA BAŞVURU

ASHB’da görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 24 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştır. Yazılı sınavda başarılı olanları için sözlü mülakat sınavı 30 Kasım 2022 tarihinde yapıldığı halde aradan 6 ay gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen mülakat sonuçlarının açıklanmadığını belirten BaşkanÇeker, "ASHB’deGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yönetmeliği 17. Madde yazılı sınav sonuçlarının en geç 30 gün içerisinde sözlü sınav sonuçlarının ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde ilan edileceği ifade edilmesine rağmen mülakat sınavını kazananların Bakanlık tarafından halen ilan edilmemesi hak ihlalidir. Mülakat sınav sonuçlarının da açıklanması için Tür Sağlık Sen Genel Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvuruda bulunmuştur" diye konuştu.