Galeriler Yazarlar
Adıyaman 23
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.549,08
ALTIN
916,51
DOLAR
14,74
STERLİN
19,02
EURO
15,96

Uzmanından gebelik döneminde doğru beslenmek için 9 ipucu

Hamilelik sürecinde beslenmenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş, anne adaylarına sağlıklı beslenme konusunda 9 öneride bulundu. Bebeğin tek besin kaynağının annenin tükettiği besinler olduğunu hatırlatan Ertaş, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

22 Nisan 2022 Cuma 14:23
1 Okunma
Uzmanından gebelik döneminde doğru beslenmek için 9 ipucu

"İki canlı" olma içgüdüsü ve annelik dürtüsüyle her istenileni yemenin yanlış bir algı olduğunu dile getiren Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş, “Gebeliğin henüz ilk aylarından itibaren anne adayları fazla kalori almaları gerektiğini düşünür. Bebeğinin ihtiyaçlarını karşılayamamaktan korkar. Ancak bu genellikle görülen bir durum değildir. İlk trimester dediğimiz gebeliğin ilk üç ayında annenin ekstra kalori almasına ihtiyaç yoktur. Normalde de sağlıklı ve düzenli beslenen bir anne adayı hayatına aynı şekilde devam edebilir. Bunun yanı sıra tabii ki hekim kontrolünde bebeğin gelişimi izlenmeli, beslenme uzmanından doğru beslenme eğitimi alınmalı ve hekimin verdiği takviyeler düzenli kullanılmalı” diye konuştu.
Annenin ekstra kalori ihtiyacı 4’üncü aydan itibaren başlar
Annenin ekstra kalori ihtiyacı 4. aydan itibaren başladığı bilgisini veren Buket Ertaş, bebek gelişiminin hızlandığını ve annenin ihtiyaçları artmaya başladığını da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak bu anne adayının her istediğini yiyebileceği anlamına da gelmez. Kalorinin nereden geldiği çok önemlidir. Esas meselenin doymak değil beslenmek olduğunun farkına varmak gerekir. İkinci trimester yani 4.-6. Aylar arasında annenin kalori ihtiyacı yaklaşık 300-350 kkal artar. Bu da yaklaşık ekstra 1 dilim ekmek, 1 dilim peynir, 1 porsiyon meyve, 1 kâse yoğurt tüketimine denk gelir.  Üçüncü trimester yani gebeliğin son 3 ayında ise ekstra kalori ihtiyacı 450 kkal’dir. Bu dönem annenin ve bebeğin en çok kilo aldığı dönemdir. Risk yok ise hafif egzersizler ve sağlıklı gıda seçimlerinin en önemli olduğu dönemdir."
Gebelikte sağlıklı beslenmek ve gerektiği kadar kilo alınmasını sağlamanın dünyaya gelecek olan bebeğin ileriki hayatında hastalıklarla savaşmasına katkı sunacağına işaret eden Uzm. Dyt. Buket Ertaş, gebelik döneminde yapılan beslenme hataları ve doğru davranış biçimlerinin nasıl olması gerektiği konusunda da açıklamalarda bulundu.
Şekerli ve paketli gıdaların tüketimi kesinlikle sıfırlanmalı
Rafine şeker tüketimi ile annenin kan şekerinde dalgalanmalar ve yükselmeler meydana gelebileceğini söyleyen Ertaş, “Şeker ve insülin dengesizlikleri bebeğin yüksek kan şekerine maruz kalmasına sebep olabilir. Bu da hem annenin diyabet riskini artırır hem de bebeğin ileride veya doğumdan hemen sonra diyabete yakalanma riskini artırır” diye konuştu.
Mevsim sebzeleri tüketilmeli
"Dondurulmuş veya konserve gıdalar bozulma riski açısından tüketirken dikkatli olmalı” diye konuşan Uzm. Dyt. Buket Ertaş, “Özellikle kapağı şişmiş ve hava almış konserveler hemen atılmalı, her kavanoz ayrı ayrı kontrol edilmeli. Ayrıca saklama süresi ve koşulları besin kaybının yaşanmasına neden olabilir. En iyisi mevsiminde sebze ve meyveleri tercih edip riski en aza indirmektir” dedi.
Meyve miktarı kişinin ihtiyacına göre planlanmalı, fazlasından kaçınılmalı
Meyvelerin bol miktarda vitamin barındırdığını ancak aynı zamanda gereğinden fazla tüketildiğinde kan şekeri yüksekliğinin, göbek çevresi yağlanmasının başlıca nedeni olabileceğinin de altını çizen Ertaş, “Aynı zamanda gereksiz früktoz karaciğer yağlanmasının da baş düşmanıdır. Özellikle kan yapması için tüketilen kuru meyveler annenin diyabet riskini yükseltiyor olabilir” dedi.
Bitki çayları ve içeriği bilinmeyen çaylar tüketilmemeli
“Uterus hareketlerini hızlandırmasında etkili olan, fitoöstrojenik etki gösteren bitkiler konusunda ekstra dikkatli olunmalıdır” Ertaş, “Özellikle düşük tehdidi bulunan anne adayları içmek istediği her çayı hekimine danışmalı” ifadelerini kullandı. Ertaş, açık satılan veya kış çayı gibi farklı bitki karışımlarının tağşiş riski sebebiyle daha fazla risk taşıdığını aktardı.
Az pişmiş et ve iyi yıkanmamış yeşilliklere dikkat!
Patojen bakterilerden korunmak ve enfeksiyon riskinin önüne geçmenin bu dönemde oldukça önemli olduğunu hatırlatan Uzm. Dyt. Buket Ertaş, “Bu risk sadece ette değil yumurta kabuğunda bile vardır. Yumurtaya dokunduktan sonra mutlaka elleri bol su ve sabunla yıkamak gerekir. Dışarda yemek yenilecek ise etin mutlaka iyi pişmiş olmasını söylemek gerekir. Mümkünse salata yerine iyi pişmiş sebze tercih edilmelidir” diye konuştu.
Meyve suyu ve hamur işi az tüketilmelidir
Gebelikte hızlı kilo artışının önüne geçilmesi gerektiğini hatırlatan Uzm. Dyt. Buket Ertaş, “Fazla kilo almak ve gebelik diyabetinin oluşma riskini minimize edebilmek için evde sıkılmış olsa bile meyve suyunun, hamur işlerinin tüketimi sınırlandırılmalıdır” dedi.
Yoğurt evde yapılıyorsa açık satılan süt yerine pastörize edilmiş süt kullanılmalıdır
Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinde brucella başta olmak üzere birçok patojenin barınma riski olduğunu ifade eden Ertaş. çiğ sütü evde kaynatmanın bazı patojenlerin öldürülmesinde etkili olmayabileceği uyarısında bulundu.
Renkli ve çeşitli beslenmeye özen gösterilmeli
Sağlıklı olan her gıdaya sofrada yer vermenin önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dyt. Buket Ertaş, “Gün içerisindeki öğün dağılımları, haftalık yemek planlaması mutlaka farkındalıkla ve gıda çeşitliliği olacak şekilde yapılmalı. Bu sayede anne ve bebek için gerekli olan bütün vitamin ve minerallere erişilmiş olunacaktır. Tek yönlü beslenmenin malnutrisyona sebep olabileceği unutulmamalı” dedi. 
Yanlış diyet beslenme eksikliğine sebep olabilir
Gebelik döneminde doğru bir şekilde diyet yapılması gerektiğini belirten Ertaş, gebelikte yapılabilecek en doğru diyet listesi kişiye özel olmalı uyarısında bulunarak mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerektiğini de önemle vurguladı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı - Videolu Haber
Bakan Koca: Bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı - Videolu Haber
Yemek süresi uzadıkça doymak için ihtiyaç duyulan besin miktarı azalıyor
Yemek süresi uzadıkça doymak için ihtiyaç duyulan besin miktarı azalıyor
Sağlık Bakanı Koca: “Hastaneler en az yükün olduğu dönemi yaşıyor”
Sağlık Bakanı Koca: “Hastaneler en az yükün olduğu dönemi yaşıyor”
Diyet Yemek Paket Servis
Diyet Yemek Paket Servis
Amerikan Kültür Koleji öğrencilerine beslenme eğitimi
Amerikan Kültür Koleji öğrencilerine beslenme eğitimi
Sağlık Bakanlığı Yöneticilerinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Sağlık Bakanlığı Yöneticilerinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Rotavirüs ishallerine dikkat
Rotavirüs ishallerine dikkat
Başkan Kılınç'tan, Hasta ve hasta yakınlarına Ramazan Ayı ziyareti
Başkan Kılınç'tan, Hasta ve hasta yakınlarına Ramazan Ayı ziyareti
SMA hastası Fatma Zehra, tedavi için yardım bekliyor
SMA hastası Fatma Zehra, tedavi için yardım bekliyor
Uzman Doktor Baran uyardı: Bahar yorgunluğuna dikkat
Uzman Doktor Baran uyardı: Bahar yorgunluğuna dikkat
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Göçmen, SANKO’da
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Göçmen, SANKO’da
Anne-bebek ilişkisinin etkileri, yaşam boyu sürer
Anne-bebek ilişkisinin etkileri, yaşam boyu sürer
500 bisiklet 'sağlık için pedalla' sloganıyla gençlerle buluştu
500 bisiklet 'sağlık için pedalla' sloganıyla gençlerle buluştu
Adıyaman’da 'Ben Olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Adıyaman’da 'Ben Olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
Kanser oranlarında dünya çapında artış var
Kanser oranlarında dünya çapında artış var
Covid-19 engeline takılan kornea nakilleri tekrardan başladı
Covid-19 engeline takılan kornea nakilleri tekrardan başladı
Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde EBUS cihazı kullanılmaya başladı
Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde EBUS cihazı kullanılmaya başladı
SANKO Üniversitesi’nde Türkiye Fizyoterapistler Günü kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde Türkiye Fizyoterapistler Günü kutlandı
Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanarak oruç tutabilir
Hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanarak oruç tutabilir
Dövme boyası yüzde alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir
Dövme boyası yüzde alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir
Türkmen: Hepatit A virüsü dışkı ile kirlenmiş su ve gıda tüketimine bağlı bulaşmaktadır
Türkmen: Hepatit A virüsü dışkı ile kirlenmiş su ve gıda tüketimine bağlı bulaşmaktadır
İl Sağlık Müdürü Öz, 'Ben Olsaydım' çalıştayı yapılacağını duyurdu
İl Sağlık Müdürü Öz, 'Ben Olsaydım' çalıştayı yapılacağını duyurdu
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programı
Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programı
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri bilgilendirme yapacak
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri bilgilendirme yapacak
TOBB Fen Lisesi Öğrencileri SANKO Üniversitesi’ne konuk oldu
TOBB Fen Lisesi Öğrencileri SANKO Üniversitesi’ne konuk oldu
Skolyozda erken tanının önemi
Skolyozda erken tanının önemi
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkmen, hasta kabulüne başladı
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkmen, hasta kabulüne başladı
Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak
Mutlu olmanın kuralı duygularınızla barışmak
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
SANKO Üniversitesi Akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu
Çay, demir emilimini kahveden fazla azaltıyor
Çay, demir emilimini kahveden fazla azaltıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim