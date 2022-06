SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri

Toplantı açılışında Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı’yı temsilen konuşma yapan SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının yöneticiliğini SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cenk Cankuş yaptı.

Dr. Öğr. Üyesi Cankuş, “Kemik metastazlarının tedavisinde çok büyük gelişmeler oldu. Dolayısıyla bu gelişmelerin de insanlara yararına değinmeden geçemeyeceğim” dedi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, kanserin sık görülen hastalık olduğunu anımsattı.

Kardiyovasküler hastalıkların ölüm nedenleri arasında ilk sırada iken 2030 projeksiyonuna göre kanser nedenli ölümlerin ilk sıraya yükseleceğinin öngörüldüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Yıldırım, şöyle devam etti:

“Önemli bir halk sağlığı sorunu olan kanser nedenli ölümlerin yüzde 90’ı metastazlara bağlıdır. Ve kemik önemli bir metastaz alanıdır. Kemik metastazların yönetimi kanserin her alanında olduğu gibi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

İşte bu nedenle hastanemizde her hafta gerçekleştirdiğimiz tümör konseyimizde, bu hastalarımızı Ortopedi, Tıbbi Onkoloji, Patoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Beyin Cerrahi, Genel Cerrahi bilim dallarından hocalarımızla tartışarak yönetiyoruz. Bu güzel toplantı için Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalımıza teşekkür ediyorum.”

Türkiye’nin ortopedi ve travmotoloji alanındaki önemli isimlerin katıldığı program, iki oturum halinde düzenlendi. Oturumlarda kemik metastazlarının cerrahi dışı tedavileri ve cerrahi tedavisi tartışıldı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Nuray Sever, “Kemik Metastazlı Hastaya Onkolojik Yaklaşım (Patofizyoloji, Tanı, Kemoterapi)” sunumuyla, kemik metastazlarının oluşum mekanizması, metastazın sık görüldüğü primer kanserler ve bu hastalıkların ilaç tedavisi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Kemik metastazlarında yaygın kullanılan ilaçların metastazlara bağlı ağrı ve kırık gibi komplikasyonları azaltmada etkili olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Sever, yeni araştırılan ilaçların metastazların tedavisinde, diğer bölümlerle ortak hareket edilmesinin öneminin altını çizdi.

“Kemik Metastazlarında Radyoterapi Tedavisi”ni anlatan Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Derya Küçük ise birçok kemik metastazında radyoterapi ile ağrı kontrolü sağlanabileceği gibi kırık riskinin de azaltılabileceğine dikkat çekti.

“Kemik Metastazlarında Nükleer Tıp Yaklaşımları” başlığı ile metastazların tedavisinde nükleer tıp uygulamalarına değinen SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şinasi Özkılıç da tedavilerinde ağrı kontrolü sağlanmayan multiple metastazlı hastalarda radyonüklit tedavinin ağrı kontrolünde öne çıktığını kaydetti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Bülent Sever “Üst Ekstremite Metastazlarında Cerrahi Tedavi” sunumu yaptı.

Üst ekstremite özellikle kol kemiğinde metastazların fazla görüldüğünü ve kırık riski ve ya patolojik kırık durumlarında cerrahi tedavinin öne çıktığını ifade eden Doç. Dr. Sever, üst ekstremite metastazlarında cerrahi tedavinin amacının daha çok hastaya fonksiyonellik kazandırmak ve hasta konforunu artırmak olduğunu vurguladı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şube Başkan Prof. Dr. Bülent Erol, dernek olarak farkındalık sağlamak ve bu işe gönül veren meslektaşlar sayısını artırmakta bu toplantıların çok önemli olduğunu bildirdi.

SANKO Üniversitesi’nin ev sahipliği için teşekkür eden Prof. Dr. Erol, “Alt Ekstremite Metastazlarında Cerrahi Tedavi” ve “Pelvik Metastazlarda Cerrahi Tedavi” konularında bilgi paylaştı.

“Kemik metastazları çok sık görülüyor. Ciddi olarak bu konuda her ortopedist aslında vakalarla karşılaşıyor. Dolayısıyla da bu toplantının çok faydalı olacağına inanıyorum” diyen Prof. Dr. Erol, Özellikle tekli metastazlarda geniş rezeksiyonun hasta surveyini artırdığına değinerek, klinik tecrübelerini vaka görüntüleri ile aktardı.

"Omurga Metastazlarında Cerrahi Tedavi” konularında bilgi veren SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Çınar, vertebra metastazlarının sıklığından bahsetti, konservatif veya az invaziv cerrahilerin önemine işaret etti.

Sunumların ardından program, konuşmacı ve katılımcılara belge takdimi ve anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.