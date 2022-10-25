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Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde meme kanserine dikkat çekildi

Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji Bölümü tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında stant kurularak meme kanserine dikkat çekildi.

25 Ekim 2022 Salı 13:43
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Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde meme kanserine dikkat çekildi

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Tıbbi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, stantta hastalarla bir araya gelerek, meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Hastane Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcısı Rabia Ağar, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, Başhemşire Ceylan Özyılmaz, akademik ve idari personel ile öğrencilerin de ziyaret ettiği stantta, Tıbbi Onkoloji Bölümü destek personeli tarafından, kanser ve beslenme, fizyoterapi ve rehabilitasyon, psikolojik danışmanlık konularında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Pembe balonlarla süslenen stantta ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nın sembolü olan pembe kurdeleler ile armağanlar dağıtıldı. Ziyaretçiler tarafından stantta hazırlanan tuvale kurdeleler çizildi.

Kaynak: PHA
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