SANKO organ bağışının önemine dikkat çekti

SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi (TransplANTEPSANKO) Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel, Organ Bağışı Haftası kapsamında nezaket ziyaretlerinde bulundu.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu ziyaret eden Doç. Dr. Yüksel, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Organ Nakli Merkezinde yaptıkları başarılı nakillerle hem Gaziantep hem de bölge için umut olmaya devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Yüksel, organ bağışının artması konusunda tüm kamu ve özel kuruluşların desteğinin gerekli olduğunu söyledi.

Öte yandan, SANKO Park AVM’de de Organ Bağışı Haftası nedeniyle stant açan SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, gönüllü vatandaşlardan da bağış alıyor.