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Özyılmaz'dan 'Hemşirelik Haftası' mesajı

SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı.

08 Mayıs 2022 Pazar 09:51
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Özyılmaz'dan 'Hemşirelik Haftası' mesajı

Özyılmaz, Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN) 2022 yılında 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası temasını “Hemşireler; Öncü Bir Ses, Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak için Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklarına Saygı Gösterin” olarak belirlediğini söyledi.
Dünyada bugünün ve yarının sağlık sistemlerini birey ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüştürmek için hemşireliğe yatırım yapılması ve yüksek nitelikli bir hemşirelik işgücü oluşturulması gerektiğini belirten Özyılmaz, bu nedenle hemşirelerin haklarının korumasının bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının, hasta güvenliğini riske atmayacak şekilde bakım vermesi, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını sürdürmesi ve özlük haklarına yönelik konularda desteklenmesinin zorunlu hale geldiğinin altını çizen Özyılmaz, “Bu bağlamda 2022 yılı temasına göre değerli meslektaşlarımın özlük haklarının korunduğu, işlerine saygı duyulduğu ve sağlığa şiddetin son bulduğu bir yıl olmasını dilerim. Sağlık çalışanı olmadan, sağlık olmaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 08.05.2022 12:13
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