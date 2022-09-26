Nemrut Dağı'nda turistlere ilkyardım eğitim

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinesinde İlkyardım Eğitim Merkezi Eğitmenleri tarafından düzenlenen ilkyardım farkındalık eğitimlerine yenisi eklendi.

Toplumda ilkyardım farkındalığının artırılması amacıyla 2206 metre yüksekliğinde yer alan Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı ören yerinde ''Yaşam Boyu İlkyardım Öğrenin'' temalı farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Tarihi ören yerine gelen yerli ve yabancı turistlere koruyucu, önleyici ve acil müdahale gerektiren kaza ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Eğitimler hakkında değerlendirmede bulunan İl İSG Koordinatörü Ali Oruç," 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik gereği Okullarımızda ve kurumlarımızda İlkyardımcı Bulunması zorunludur. Okullarımızda ve Kurumlarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ve diğer kurum çalışanlarımıza yaralanma veya ani hastalık durumunda hayat kurtarma, durumun daha kötüye gitmesini engelleme ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak için gerekli müdahaleyi yapacak İlkyardımcı yetiştirilmesi amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay gibi kurumlarla işbirliği içerisinde kurslar düzenlenmekte, ayrıca Okul servis şoförlerine, Kantin çalışanlarına, velilere ve öğrencilerimize ilk yardım farkındalık eğitimleri verilmektedir." Dedi.