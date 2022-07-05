Hasta yakınlarına ücretsiz konaklama hizmeti - Videolu Haber

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Dosthane adıyla hasta ve hasta yakınlarına konaklama hizmeti verdiği Refakatçi Evi, zorlu süreçlerinde vatandaşların yanında oluyor. Ücretsiz bir şekilde sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve hastaneye ulaşım hizmetinin verildiği Refakatçi Evi’nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde görevli psikolog tarafından psikolojik destek de sunuluyor.

Konaklama, yemek, ulaşım ve psikolojik destek: Hepsi Refakatçi Evi Dosthane’de

Yumuşak: Misafirlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Dosthane Refakatçi Evi Sorumlusu Dila Yumuşak, 18 Ocak 2021 tarihinde açılan Dosthane hizmetinin içeriğini ve kapsamını anlattı.

Yumuşak,"Yaklaşık 1 buçuk yıldır, 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren hizmet veriyoruz. Bin kişiye yakın hasta ve hasta yakınını burada ağırladık. Biz elimizden geldiği kadar misafirlerimizin burada kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü uzak yerlerden geliyorlar. Çok uzun süre burada kalıyorlar ve burada mutsuz olmalarını, kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz" dedi.

"Amacımız onların sağlıklarına kavuşarak, mutlu bir şekilde evlerine dönmeleri"

Vatandaşlardan aldıkları geri dönüşleri de aktaran Yumuşak, şunları söyledi:

"Öncelikle böyle bir hizmetten dolayı çok memnun olduklarını belirtiyorlar. Hastaneye gittikleri zaman bu hizmetten bilgisi olmayan, araçta kalan, hastanede kalan vatandaşlarımıza bu hizmetten bahsettiklerini söylüyorlar. Onları ekonomik ve psikolojik anlamda çok rahatlattığını söylüyorlar. Çünkü burada bir süre sonra tüm misafirlerimiz birbirleriyle tanışıyorlar, arkadaş oluyorlar. Burası onların evi gibi oluyor. Bu kapı onlara her zaman açık. Diledikleri zaman buraya gelip dertlerini paylaşabiliyorlar. Burada ekonomik anlamda herhangi bir sıkıntıya düşmüyorlar. Çünkü buraya gelirken akıllarında hep bir soru oluyor; ‘Acaba bir ücret ödüyor muyuz?’ şeklinde. Ama herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Tek istediğimiz şey; onların sağlıklarına kavuşarak mutlu, huzurlu bir şekilde evlerine dönmeleri"

Bayraktar: Bu hizmetle, kişilerin iyileşme süreçlerine olumlu katkı sağlıyoruz

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Psikolog olarak görev yapan Başak Gökdal Bayraktar, Dosthane’de konaklayan hasta ve yakınlarına psikolojik destek sunuyor.

Dosthane’de uzun soluklu kronik rahatsızlığa sahip hastaların kaldığını ifade eden Bayraktar, "Kronik rahatsızlıklarla birlikte kişilerde; üzüntü, öfke, kaygı, çaresizlik, umutsuzluk gibi olumsuz düşünceler ortaya çıkıyor. Bu hizmetle birlikte hasta ve hasta yakınlarına, bu olumsuz duygu ve düşüncelerini ifade edebilme olanağı sağlamış oluyoruz. Ayrıca kişilerin hastalıkla ve tedavi sürecinde ortaya çıkan olumsuzluklarla baş etme becerilerini geliştirmiş oluyoruz. İyileşme süreçlerine olumlu olarak katkı sağlamış oluyoruz. Yaşam kalitelerini yükselterek tedavi süreçlerini bir nevi hızlandırmış oluyoruz. Vermiş olduğumuz bu hizmetten çok memnunlar. Psikolojik destek sonrası genellikle rahatlıyorlar"diye konuştu.

"Yatacak, kalkacak, sığınacak yer sorunumuz vardı"

Böbrek yetmezliği ve hipofiz yetmezliği olan 67 yaşındaki Mustafa Özen, 26 yıldır tedavi görüyor. Mut’ta yaşayan ve tedavi için sürekli Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gelmek zorunda kalan Özen, yıllarca kalacak yer sorunu yaşayan vatandaşlardan. Özen, hastalık ve tedavi sürecini anlatarak,"1996 yılından beri tıp fakültesinde tedavi alıyorum. Bugüne kadar geliş gidişlerimizde, fakülteye kontrollerimizde yatacak, kalkacak, sığınacak yer sorunumuz vardı. Bir de hastaneye ulaşım sorunlarımız oluyor tabii. Öğrendim ki başkanımız Vahap Seçer ve ekibi böyle bir yer tesis etmişler ve servis koymuşlar, ne kadar güzel. Geldik, Allah razı olsun konakladık. Yerlerimizden memnunuz. Burada her şey gayet güzel. Bir de servisin olması bizim için bir avantaj. Kapımızın önünden alıyor, hastanenin kapısında bırakıyor. Çağırdık mı gelip alıyor. Bu hakikaten güzel bir uygulama" dedi.

"Kış ayında arabamızda, yaz ayında kaldırıma kilim serip yatıyorduk"

Kış aylarında arabada, yaz aylarında ise yere kilim sererek tedavi sürecini devam ettirdiğini söyleyen Özen, yaşadığı zorlukları; "Onları nasıl anlatsak, hangi türlü anlatsak, onu nasıl ifade edeyim? Geldiğimiz zaman yakınlarımıza gidemiyoruz. Hastanenin önünde kış ayında arabamızda kalıyoruz, yaz sezonunda hastanenin önünde kaldırımlara çaput serip üstüne yatıyoruz ama şükürler olsun bugünlere. Yani böyle bir uygulamanın başlaması beni o kadar mutlu etti ki hiç inanamazsın" cümleleri ile anlattı.

"Buraya geldiğim zaman hiçbir kaygımız yok"

Özen, Dosthane’den aldıkları hizmetin kendilerine sağladığı kolaylıkları da aktararak, “Psikolojik olarak da rahatlattı. O kadar mutlu olduk ki hiç sormayın. İfade edemem bu mutluluğu ben. Çünkü geliyorum sıcak suyum var, yemeğim var, kahvaltım var, öğle yemeğim var. Hastaneye götürecek servisim var. Güvenlikli de aynı zamanda. Buraya geldiğim zaman hiçbir kaygımız yok. Vahap Seçer Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Geçtiğimiz yaz hep arabanın içinde yattık”

Mustafa Özen’in eşi Mürşide Özen ise zaman zaman hasta olarak, zaman zaman da refakatçi olarak kalıyor. Kendisi de kanser hastası olan Mürşide Özen, “Şu anda da eşim rahatsız. Onun yanında refakatçiyim. Çok sıkıntı çektik. Geçtiğimiz yaz hep arabanın içinde yattık. Araba kenarlarında yattık. Havalar iyi olunca dışarıda yattık. Eşim bir araştırdı. Böyle bir şey varmış Büyükşehir Belediyesi’nde. Biz de buraya geldik” dedi.

“Psikolojik destek de alıyoruz”

Refakatçi evinde Büyükşehir Belediyesi’nin görevli psikoloğundan psikolojik destek de aldığını söyleyen Mürşide Özen, “Kendi hastalığımızdan da çok sıkıntı çektik. Kalacak yer sıkıntısını çok çektik ama şimdi çok şükür böyle bir şey varmış Belediyemizde. Çok şükür memnunuz. Psikolog da bayağı bir yardımcı oluyor, psikolojik destek veriyor. Geldiğimiz zaman ya akşam eve dönecektik ya da burada arabamızda kalacaktık. Otelde de kalamıyoruz maddiyattan dolayı. Otel zaten çok pahalı nasıl kalalım? Belediyenin verdiği bu hizmetten memnunuz. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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