Çölyak hastalarına ‘Glutensiz’ yardım kolisi dağıtıldı - Videolu Haber

TOGEM binasında yapılan dağıtıma Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Gültoplayan ve aileler katıldı.

“Glutensiz ekmeğin maliyeti 15 lira başlıyor”

Dağıtım töreninde konuşan Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan, “Özellikle burada Adıyaman Belediyesi tarafından Çölyak Hastaları için hazırlamış oldukları Glutensiz gıda yardım paketinin dağıtımı için buradayız. Adıyaman Belediyesinden 250 kişilik paket dağıtımı yapılacak merkez ve köylerde oturan hastalarımıza ulaşacak. Aynı dağıtımın ilçedeki belediyelerin yardımcı olmalarını istiyoruz. İlçe belediyelerimizde bu kolilerden hazırlarsa ilçedeki hastalarımızda bu kolilerden faydalanmış olurlar. Gıdalarımız pahalı olduğundan dolayı en düşük olan ekmek bununda maliyeti 15 lira başlıyor bir ekmeğimiz. Bu konuda ilçe belediyelerinin Adıyaman Belediyesi gibi destek olmalarını istiyoruz. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz ”dedi.

“Çölyak hastalarımız için girişimde bulunacağız”

Yaşanan eksikliğin farkında ve bilincinde olduklarını kaydeden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Adıyaman merkez ve köylerde dahil olmak üzere 300 yakın hastamız var bilinen daha doğrusu kendisini gösteren hastalarımız var diyebiliriz. Çünkü eminiz ki büyük bir kısmı farkında değil çünkü bu hastalık çeşitli nedenlerden karşımıza çıkabiliyor. Bir kısmı halsizlik, ishal ve karın ağrısı ile farkına varmadan karşımıza gelebiliyor. Çocuk yaş grubunda olabilecek olan 18 yaşındaki çocuk hastalarımız var. Bildiğimiz gibi Glutensiz denilen bir protein var. Bu protein bağırsakta dokuları parçalıyor ve dolayısı ile çocukların beslenmesine engel oluyor. Özellikle buğday çeşitlerinde Glutensiz dediğimiz bir protein var. Genetik yatkınlığı olan çocuklarda ve ailelerde bu oluyor. Bu anlamdan kısmen bir katkımız olsun diye çocuklarımıza paketler veriyoruz. Ellimizden geldiği kadar ailelerimize çocuklarımıza bu yardımları yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Bir sıkıntıları ve mağduriyetleri olduğu zaman bizlerin her zaman onların yanında olacağımızı ifade etmek isterim. Tabi ki, ilçelerimizi göremeyebiliriz ilçe belediyelerimizin haberleri olsa inanıyorum ki, bu çocuklarımıza ve ailelerimize yardımcı olacaklar. Biz bire bir konuşmalarımızda da toplantılarımızda da ilçe belediyelerimize iletiriz. Bize ulaşamayan hastalarımıza vatandaşlarımıza bizlerde iletiriz onlarda ilgili belediyeler ile irtibata geçeler ise, çift yönlü bir şekilde bu mağduriyetlerin en aza indirilmesi noktasında ekonomik olarak bir katkımız olsun. İşletme açılması noktasında bir düşüncemiz var. Pandemiden dolayı biraz sıkıntımız oldu. Çölyak hastalarımıza yönelik an azında un üretme noktasında düşüncemiz oldu. Faaliyete geçtik fakat başka ürünler ile bir arada olduğu zaman olmuyor. Adı badem dediğimiz pastane tarzı düşüncemiz var. Bunu da yaparız dedik. Ama bize söylenen en ufak bir karışım olduğunda olmadığını ama bu ayrı yapmak lazım. Bunun içinde bir girişimde bulunacağız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 250 aileye yardım kolilerini teslim etti.

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