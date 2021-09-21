Başarıları İsmi Duyulan Op. Dr. Raşid Toksöz!

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Güvenebileceğiniz Bir Uzmanlığın Ta Kendisi, Op. Dr. Raşid Toksöz

Burun estetiği Ankara içerisinde en çok Op. Dr. Raşid Toksöz ile yapılmak istenmektedir. Op. Dr. Raşid Toksöz, bu konuda oldukça büyük bir deneyime sahiptir. Diğer yandan hastalarının isteklerini de her daim sonuca yansıtmaktadır. Onları önemsemektedir ve bu iletişim sırasında da gayet net bir biçimde anlaşılmaktadır.

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