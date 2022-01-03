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Adıyamanlı SMA hastası Nilay için yardım çağrısı - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, SMA hastası küçük Nilay’ın ailesini ziyaret etti.

03 Ocak 2022 Pazartesi 13:10
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Adıyamanlı SMA hastası Nilay için yardım çağrısı - Videolu Haber

Ziyarette Tutdere, "Gün geçtikçe kilo sorunundan dolayı tedavi şansını yitirecek. Zaman tükenmeden bütün yurttaşlarımızı Nilay’ı kurtarmak adına kampanyaya desteğe davet ediyoruz" dedi.

Adıyaman’da yaşayan SMA hastası küçük Nilay’ın milyon liraları bulan tedaviye ulaşabilmesi için son 1 kilosu kaldığını ve Nilay, eğer 1 kilo daha alırsa tedaviye kabul edilmeyecek. 

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Nilay’ın ailesini ziyaret ederek Nilay için başlatılan yardım kampanyasına destek oldu.
Tutdere, Nilay’ın zaman ile yarıştığını dile getirerek, "Gün geçtikçe kilo sorunundan dolayı tedavi şansını yitirecek. Zaman tükenmeden bütün yurttaşlarımızı Nilay’ı kurtarmak adına kampanyaya desteğe davet ediyoruz. Bu çocuğun yaşaması sizden gelecek yardımlara bağlı. Dayanışma içinde olursak bebeğimizi yeniden yaşama tutundurabiliriz" diye konuştu.
Tutdere, Sağlık Bakanlığı’nın SMA’lı bebeklerin tedavi masraflarını karşılamadığını ve bu konudaki çağrılara yanıt vermediğini hatırlatarak, "Bütün yurttaşlarımızı kampanya desteğe davet ediyorum" dedi.

Kaynak: PHA
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