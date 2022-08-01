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Adıyaman'da bağımlılık masaya yatırıldı

Adıyaman'da, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:05
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Adıyaman'da bağımlılık masaya yatırıldı

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı STK temsilcileri katıldı. 
Gerçekleşen toplantıda, toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.
İl Sağlık  Müdürlüğü’nün sekretaryasını yaptığı kurulda uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, Adıyaman’daki saha çalışmaları, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Hacı Mustafa Kutlu tarafından sunum eşliğinde bilgiler verildi. 
Vali Mahmut Çuhadar, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek istişarelerde bulundu.
Her türlü bağımlılığın toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden küresel bir sorun haline dönüştüğünü kaydeden Vali Mahmut Çuhadar,"Bizler, yavrularımızı ve gençlerimizi her türlü uyuşturucu madde ve bağımlılığına karşı korumakta kararlıyız.  Her zaman söylediğimiz gibi uyuşturucu belası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de karşı karşıya kaldığımız en büyük sorunlardan bir tanesi. Şunu biliyoruz ki, alkol, uyuşturucu madde, tütün, teknoloji ve kumar gibi bağımlılık konularında güvenlik kuvvetlerimiz başarılı çalışmalar elde ediyorlar. Ancak, bağımlılıkla mücadele sadece kolluk kuvvetlerimizin çalışmalarıyla çözülecek bir sorun değildir. Bu sorun tüm toplumu yakından ilgilendiren bir sorundur. Adıyaman’da bağımlılıkla mücadelenin kararlı ve sonuç odaklı olarak sürdürülmesi ve geleceğimizi tehdit eden bu tehlike karşısında verilen mücadeleye toplumun bütün kesimlerinin destek olması gerekmektedir"dedi.   
 Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede tüm paydaşlar olarak çocukların ve gençlerin her türlü bağımlılıktan uzak kalmasını sağlamak için yapılan çalışmaların artırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: PHA
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