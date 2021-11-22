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Adıyaman'da 5 günde 84 ev daha karantinaya alındı

Adıyaman’da yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkanların sayısında yaşanan artış nedeniyle 5 günde 84 evin karantinaya alındığı açıklandı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 14:47
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Adıyaman'da 5 günde 84 ev daha karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; korona virüs nedeniyle 5 günde 84 adresin daha karantina altına alındığı belirtilerek, salgının görüldüğü andan itibaren virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Gerekli hassasiyeti göstermeyen ve alınan kararlara uymayan vatandaşlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezasının uygulanacağı kaydedilen açıklamada, karantinaya alınan evlerin adreslerine valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

 

Kaynak: PHA
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