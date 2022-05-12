Adıyaman Belediyesi'nden yaralı köpeğe şifa eli

Meydana gelen trafik kazasında yaralanan sokak köpeği, Adıyaman Belediyesi gelen ihbar sonucunda bulunduğu yerden alan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek tedavi altına aldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Talihsiz bir kaza geçiren sokak köpeğimize, ekiplerimiz anında müdahalede bulundu. Çok kısa bir süre içerisinde olay mahallinden tedavi merkezimize getirilen sokak köpeğimizin tedavisi devam ediyor" diye konuştu.

Veteriner Müdürlüğü ekiplerinin, müdürlük bünyesinde kurulan Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirdiği operasyonla eski sağlığına kavuşmayı bekleyen köpeğin tüm bakımlarının ve aşılarının yapıldığı açıklandı.