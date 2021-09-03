Adıyaman aşılamada ‘son’ sırada - Videolu Haber

Dünyada, 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti konumunda olan Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye’de ise 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk korona virüs salgını kapsamında maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte aşılamaya geçildi.

Adıyaman’da maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük çoğunlukta uyan vatandaşlar, aşılamaya noktasında geride kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, kentteki yetkililerin çağrısıyla aşılama her alanda uygulanırken, Türkiye aşı haritasında Adıyaman turuncu kategoriden, sarı kategoriye geçiş sağladı. Yapılan uyarılara rağmen kentte aşılama oranı ise, Türkiye ortalamasına göre son sıralarda yer aldığı görüldü.

Haberin Videosu :