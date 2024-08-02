Tunus asıllı Fransız vatandaşı olan Prof. Dr. Emna Larouchi, eşi Lotfi Larouchi ile birlikte geldiği Nemrut'ta yaptığı açıklamada; “Dünyanın her tarafında katıldığım toplantılarda; dünya tarihini, inançlarını, sanatını ve bugün ulaştığımız teknolojik gelişmelerin temellerinin atıldığı coğrafyanın Mezopotamya olduğunu anlatıyorum. İnsanlara Mezopotamya’nın Helenistik dönem ve bizlere çok güzel; sanat, birleştirici, barışçıl dersler vereceğini ifade ederek, muhakkak görülmesi gerektiğini ifade ediyorum. Bugün içinde bulunduğumuz savaş ve çatışmaların iki bin yıl önce nasıl asırlarca korunduğunu Kommagene’de göreceksiniz” dedi.

Dünyanın değişik ülke ve üniversitelerinde Kommagene ve Mezopotamya’yı sık sık anlattığını ifade eden Prof. Dr. Emna Larouchi; “Geçen hafta Tunus Edebiyat Fakültesi Beşeri Bilimler Sanat Dinler Bölümü Üniversite Rektörü Jouhenia Ghreib ile Tunus Türkiye Büyük Elçisi Ahmet Misbah Demircan ile bir protokol imzaladık. Önerilerimiz; Türkiye-Tunus arasında tarihte var olan kültürel bağların güçlendirilmesini amaçlıyor. Bundan sonra Kommagene’de, Nemrut'ta ve Mezopotamya’da Tunuslu ziyaretçiler olacak” dedi.

Lotfi Larouchi ise, “Geçmişimizi arıyorsak, barışın, huzurun nasıl uzun vadeli korunduğunu öğrenmek istiyorsak; Mezopotamya ve Kommagene'ye muhakkak görmemiz lazım” dedi.

Kaynak : PHA