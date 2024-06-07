Ünlü sanatçı Petek Dinçöz, merakla beklenen yeni parçası "Ahımı Ala Ala" ile müzikseverlerle buluştu. Kemal Aslan Müzik yapımcılığında hazırlanan bu yeni eser, 7 Haziran itibarıyla dinleyicilerin beğenisine sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - Petek Dinçöz'ün yeni şarkısı için çekilen klipte, ünlü modacı Rufat İsmail tarafından tasarlanan 4 özel kıyafet kullanıldı.

Benzersiz tasarımlar, hem şarkının ruhunu yansıtıyor, hem de Petek Dinçöz'ün tarzını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sanat yönetmenliğini Halil Güzel'in üstlendiği şarkının klip yönetmenliğini ise Serkan Uzundal üstlendi. Şarkının fotoğrafları da Serkan Uzundal tarafından çekildi.

Petek Dinçöz, müzik kariyerindeki yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımıyla biliniyor. "Ahımı Ala Ala" parçası da bu yaklaşımın en son örneği. Dinçöz, hem müzikseverlere hem de sanat dünyasına ilham vermeye devam ediyor.