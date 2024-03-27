Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nca etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 5'e yükseldiği duyuruldu.

Bakanlık paylaşımında, "Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1772922386670657758