AKRA Gran Fondo Antalya by AG Tohum amatör yol bisikleti yarışından elde edilecek kayıt gelirleri deprem felaketinden etkilenen çocuklar için kullanılacak.

Yarışa katılmak isteyen bisikletçiler, 24 Nisan 2023 Pazartesi akşamına kadar kaydolarak benzersiz iki parkurda pedalları iyilik için döndürebilecek. Dev organizasyonun kayıtları ise şu adresten devam ediyor: https://www.akragranfondoantalya.org/

Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından 2018’den bu yana düzenlenen yarış, bu yıl “Pedallar İyilik İçin Dönüyor” teması ile gerçekleşecek ve 24 Nisan’da kayıtlar son bulacak. Yarıştan elde edilecek kayıt gelirleri, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkisi altına alan depremden etkilenen çocuklar için kullanılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile kayıtlardan elde edilecek gelirler afet bölgesindeki çocukların yaşam ve eğitim standartlarını iyileştirmek için kullanılarak, sporun birleştirici ve iyileştirici gücü bir kez daha vurgulanacak.

THY'DEN ÜCRETSİZ BİSİKLET TAŞIMA DESTEĞİ

Ayrıca AKRA Gran Fondo Antalya’ya kayıt yaptıracak olan sporcular, Türk Hava Yolları’nın Antalya ve Alanya Gazipaşa havaalanlarına olan bütün uçuşlarında ve gidiş-dönüş yönünde bisikletlerinin taşınması için herhangi bir ek ücret ödemeyecek.

Bu sayede bisikletçiler, ekipmanlarının hem ücretsiz hem de güvenli taşınması konforuyla seyahat edebilecek.