Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'nda Kapsamlı Açıklamalarda Bulundu. 2025 Yılının Ülke Ve Millet İçin Çok Zor Geçtiğini Belirten Özel, 'Bu zorlu şartlarda, bu zorlu günlerde hiçbiriniz yalnız değilsiniz. Her şeyin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi' dedi.

'Tüm Şehitlerimizi Rahmet Ve Minnetle Anıyoruz'

Özel, Madenci Yürüyüşü'nün 35'inci ve Sarıkamış Harekâtı'nın 111'inci yıl dönümlerine atıfta bulunarak, 'Aşağıda ölüm, yukarıda açlık var diyerek yerin altından hak aramaya çıkanları, hatıraları önünde, tarihimize bıraktıkları saygın mücadelenin önünde saygı ile eğilerek selamlıyorum. Sarıkamış'ın karlı dağları üzerinde yazlık elbiseleriyle, ayaklarında çarıklarıyla, 'Önce vatan' diyerek yola çıkan ve geri dönmeyi düşünmeyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Sırtlarını Kayyımlık Binasına Dönüyorlar'

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişin beşinci yıl dönümüne değinen Özel, '2 Ocak 2021 tarihinde üniversitenin iradesine karşı rektör değil, bir kayyım atadılar. Melih Bulu, Boğaziçi'nde siyasal vesayetin ilk kulu oldu. O günden bugüne hem ona, hem kendisinden sonra atanan kayyıma karşı öğretim görevlileri ve Boğaziçi'nin öğrencileri ile mezunları büyük bir direniş gösteriyorlar. Her hafta aynı gün, aynı saatte direniyorlar. Sırtlarını kayyımlık binasına dönüyorlar. Yüzlerini özgür akademiye dönüyorlar. Biz parti programımızda YÖK'ü; 1980 darbesinin tortusu olan ve her partinin iktidara gelirken 'Kaldıracağız' deyip, sonra etinden, sütünden, yününden istifade ettiği YÖK'ü; AK Parti'nin geldiğinde en önemli taahhüdü olan ve şimdi en önem verdiği alan olarak kullandığı YÖK'ü kaldıracağımızı yazdık. Rektör atamalarıyla ilgili çalıştık. Buradan Boğaziçi öğrencilerinin, öğretim görevlilerinin ve tarihin huzurunda şunu ifade etmek istiyorum. Bir sandık gelecek. O sandıkta herkes bir şeylerle yüzleşecek ve hesaplaşacak' dedi.

'Sandık Gelecek Ve Herkes Yüzleşip Hesaplaşacak'

Özel, partisinin programında YÖK'ün kaldırılacağını ve rektörlerin üniversitenin öğretim görevlileri, öğrencileri ve mezunlarının demokratik oylarıyla seçileceğini vurgulayarak, 'Bir sandık gelecek. O sandıkta herkes bir şeylerle yüzleşecek ve hesaplaşacak. Yoksullukla, işsizlikle, güvencesizlikle, iş cinayetleriyle, kadın cinayetleriyle, doğa katliamlarıyla hesaplaşacağız. Boğaziçi ve üniversiteler de bu kayyımlık müessesesi ile o sandıkta hesaplaşacak. O hesap görüldükten sonra yönettiğimiz Türkiye'de üniversitelerin rektörlerini doğru belirlenmiş kat sayılarla, üniversitenin öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin ve mezunlarının oylarıyla demokratik olarak seçeceğiz. Sandıktan kim çıktıysa onu atayacağız' ifadelerini kullandı.

'Bu Düzenin Adı AK Parti'nin Kara Düzenidir'

Özel, 2026 bütçesini eleştirerek, 'Devletin alan sağ eli hep emekçinin sırtında, yoksulun sırtında. Veren şefkatli sol eli ise çok tutuk tarif ettiler. Bir şey verirlerse yoksullara değil, zenginlere ve yandaşlara veriyorlar. Toplam 15,6 trilyon lira vergi ödeyeceğiz hep beraber. Saniyede 496 bin lira, saniyede 500 bin lira. Kim ödeyecek vergiyi? 100 liralık verginin 64 lirasını dolaylı vergilerle hepimiz ödeyeceğiz. Beyaz yakalı, mavi yakalı, işçi, emekli ayrımı yok. Geriye yüzde 12 kalıyor. Bunun yüzde 1'i gayrimenkul sahiplerinden, yüzde 11'i ticaretten, imalattan, ihracattan ve hizmet sektöründen alınacak. Yani yüzde 88'i orta direk ve yoksullardan alınıyor. Bu düzenin adı AK Parti'nin kara düzenidir. İktidarımızın ilk yılında yıkacağız bu düzeni, ilk yılında' dedi.

'Emekliler Tarihlerinin En Dayanılamaz Sefalet Maaşına Muhtaç Edildi'

Özel, asgari ücret ve emekli maaşlarına dair açıklamalarda bulunarak, '28 bin lira olarak belirlenen asgari ücret ilan edildiği gün açlık sınırının altında. En düşük emekli maaşı ise 18 bin 975 lira. Emekliler tarihlerinin en dayanılamaz sefalet maaşına muhtaç edildi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak kök maaşlara kanun yoluyla artış yapılması, seyyanen zam verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir emekli maaşının, bir asgari ücretin altında olması kabul edilemez' dedi.

'ÖTV ve Diğer Vergiler Halen İhtiyaç Sahiplerinden Kesiliyor'

Özel, asgari ücretin gerçek alım gücüne de dikkat çekerek, '2,7 trilyon lira faiz ödemesine, 1,4 trilyon lira ise yatırımlara ayrılmış. ÖTV ve diğer vergiler halen ihtiyaç sahiplerinden kesiliyor. AK Parti, emekliye 12 ay boyunca sadece 18 bin 975 lira veriyor. Oysa en düşük emekli maaşı, geçmişte 1,5 asgari ücret seviyesindeydi. Bugün emekliye verilen maaş açlık sınırının üçte ikisine denk geliyor. Asgari ücretli ve emekliler açısından durum dayanılmaz' ifadelerini kullandı.

'Gençler, Kent Lokantası Hariç Bununla Karnını Doyuramaz'

KYK kredilerini eleştiren Özel, 'Gençler, aldıkları 4 bin lira KYK kredisini açlığı gidermek için kullanıyor. Gençler kişi başına 133 lira tutuyor. Ve diyorlar ki 'Bu verilen maaş, belki bir mercimek çorbası içiyor. Ucuz bir yer bulursan. Çoğu yerde 180, 150'ye var. 100'e çok zor bulunur.' Kent lokantası hariç bu parayla bir öğün karın doyurmak bile mümkün değil gençlere verdiği parayla. Gençler bu paranın 8 et dönerle, 16 tavuk dönerle bittiğini söylüyorlar. Ve dönüp bakmışlar rahmetli Ecevit'in, Sayın Bahçeli'nin, rahmetli Mesut Yılmaz'ın olduğu. Onlardan bir tanesi kendi hükümetlerine destek veren bir parti. Dönüp, dönüp, dönüp, dönüp ağzına geleni söylüyor o iktidara. Ve diyor ki 'Koalisyon döneminde şöyle berbattı.' O berbat dedikleri koalisyon döneminde 2002'de 45 liracık, 45 tane et döner alıyormuş. Bugün verdikleri para, 8 tane et döner alıyor arkadaşlar. 45 et döner veren ve güya öğrencileri aç bırakan, Ecevit - Bahçeli - Yılmaz iktidarı, koalisyon hükümeti, şimdi 4 bin lira veren Tayyip Erdoğan'ın sekiz et dönerde biten KYK kredisi' dedi.

'Birleşmiş Milletler Sistemi Yok Sayılamaz'

Özel, dış politika ve uluslararası krizlere değinerek, 'Dünya günlerdir Venezuela meselesini konuşuyor. Trump yönetimi Birleşmiş Milletler'i yok sayarak bir ülkeye tek başına müdahalede bulundu. Maduro, yatak odasında gözaltına alındı ve ABD'ye götürüldü. Bu haydutluğa karşı sessiz kalmayacağız, kalmamalıyız. Birleşmiş Milletler sistemi yok sayılamaz' ifadelerini kullandı.

'Bu Haydutluğa Karşı Sessiz Kalmayacağız'

Özel, açıklamassının devamında partisinin uluslararası konumuna değinerek, 'Ayıptır söylemesi, CHP son seçimlerde yüzde 38 oy oranıyla dünyada en yüksek oya sahip sol ve sosyal demokrat partidir. Aynı zamanda nüfus üzerinde yüzde 65'le en fazla belediye bölgesini yönetmeye görevli partiyiz. Avrupa ve dünya sol partileri gözünü CHP'ye dikmiş durumda. Bu haydutluğa karşı sessiz kalmayacağız' dedi.

Kaynak : PERRE