Kaza, Çelikhan Pınarbaşı beldesi 1. kilometresinde meydana geldi.
İddiaya göre, Çelikhan’dan Pınarbaşı beldesine gitmekte olan Abuzer Gül yönetimdeki 44 AP 251 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimyetini kaybetmesi sonucu 3 metre yüksekliğindeki yol kenarında bulunan tarlanın içine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Gül’ü ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesine götürdü.
Gül’ün yakınları çekici yardımı ile 3 metre yüksekliğinde uçan otomobili yerinden çıkarttı.
Kaynak : PHA
Muhabir: Adıyaman Haber