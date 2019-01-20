Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta istikametinden Atatürk Barajı istikametine gitmekte olan Rıfat A., (45) yönetimindeki 48 TD 399 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Rıfat A., ile otomobilde bulunan Faruk A., ve Hekim P., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı