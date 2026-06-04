Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 ABH 493 plakalı otomobil ile bir motosiklet, merkeze bağlı Kuyulu Köyü'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Ömer Faruk K. (16) ve Muhammed Talha B. (17) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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