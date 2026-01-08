Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında, konaklama hizmetlerine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenleme ile öğretmenevlerinde sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanma kapsamı genişletilerek Millî Eğitim Bakanlığı personeli, aile bireyleri ve emeklileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Bakanlık açıklamasında, 'Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında, konaklama hizmetlerine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenleme ile öğretmenevlerinde sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanma kapsamı genişletilerek Millî Eğitim Bakanlığı personeli, aile bireyleri ve emeklileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.

İndirim kapsamına aileler de alındı Yeni düzenleme kapsamında; öğretmenlerin yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolardaki Bakanlık personeli, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden kahvaltı hariç olmak üzere sivil misafirlere uygulanan hizmet bedeli üzerinden yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilecek.

Uygulama ile Millî Eğitim Bakanlığı personelinin kendilerinin yanı sıra alt ve üst soylarını kapsayacak şekilde aile bireylerinin de öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlandı. Emekli personeller de indirimli konaklamadan yararlanabilecek Düzenleme ile ayrıca emekli öğretmenler ile emekli Millî Eğitim Bakanlığı personelinin de indirimli konaklama hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlandı. Böylece uzun yıllar Bakanlığa hizmet etmiş emeklilerin öğretmenevlerinde avantajlı olarak konaklama imkânından faydalanmaları mümkün hâle getirildi.

Söz konusu uygulamanın görev veya yer değişikliği nedeniyle barınma ihtiyacı ortaya çıkan personelin konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, öğretmenevlerinde sunulan hizmetlerden yararlanma oranlarını artırması ve personel memnuniyetine katkı sağlaması hedefleniyor' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE

ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ