"Kur’an’ın nurunu söndürmek isterler ama Rabbim o nuru tamamlayacaktır"

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ın da yer aldığı muhtarlar adına Kur’an’ın yakılmasıyla ilgili Hacı Mehmet İnan Camii İmamı Mehmet Çelik, “Konumuz, Kur’an’a saygısızlık ve saygı Rabbimiz Kur’an- Kerim’de buyuruyor; Yurîdûne li yutfiû nûrallâhi bi efvâhihim vallâhu mutimmu nûrihî ve lev kerihel kâfirûn(kâfirûne). O kâfirler ağızlarıyla sanki üfürükle Kur’an’ın nurunu söndürmek isterler ancak onlar çirkinde görse, onlar kendini yırtsa da cenabı hak mutlaka o nuru tamamlayacaktır. Rabbimiz Kur’an hakkında o Kur’an-ı biz indirdik yine muhafaza edecek de biziz diyor. Kıyamete kadar kimse Kur’an’ın nurunu söndürmeye asla gücü yetmeyecektir. Bizler onların inadına daha çok Kur’an-ı okuyacak anlayacak daha çok Kur’an-ı ve Peygamberimizi anlamaya çalışacağız. Hz. Peygambere hitaben Rabbimiz duyurdu ki; Ve len terda ankel yahudu ve len nasara yani o Yahudi ve Hristiyanlar habibim senden asla razı olum memnun kalmazlar, hatta tettebia milletehum, sen onlardan bir millet oluncaya kadar senden razı olmazlar. Yani mutlaka onların dinine gireceksin, onlardan olacaksın ki onlar senden memnun kalsınlar. Rabbimiz yine; Ey Müslümanlar kesinlikle Yahudi ve Müslümanları dost edinmeyin çünkü onlar birbirlerinin dostudurlar, kim onlardan yüz çevirirse o zaman benden bizdendir diyor Allah Resulü. Kim onlara uyarsa onlarda onlardandır"cümleleriyle Kur’an’a İslam’a zarar vermek isteyenlere yönelik hadisleri örnek verdi.

İmam Çelik,"Biz bunların yaptıklarına siz ne yaparsanız yapın Allah muhafaza edecek nurunu tamamlayacaktır. Daha önce de Peygamber efendimizle ilgili rencide etmek için karikatür yapan birisinin sonunu gördük, cayır cayır arabasında yandı. Rabbim bizleri muhafaza buyursun, inşallah rabbim üç ayların Kur’an’ın hürmetine bizleri muhafaza buyurur" dedi.

"Türk’ün sabrını zorlamak yapabilecekleri en kötü şeydir"

Dualardan sonra konuşan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş da, "Terör yuvası olan bu ülkenin daha önce de Cumhurbaşkanımıza yapmış olduğu yanı sıra bu olayın olması hepimizin sabrını sınamaktır. Bir buçuk milyar nüfusu olan İslam’ın Müslümanların sabrını zorlamakta, üç aylar gibi mübarek günde bir kez daha saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Herkes şunu bilsin ki Türk’ün sabrını zorlamak yapabilecekleri en kötü şeydir. Düşmanın bile asla Türklerle savaşmak gibi bir niyeti olamaz, İsveç neyine güveniyor. Kar’an-ı yakmakla neyin hesabını yapıyorlar. Bizler Tevrat’a İncil’e Zebur’a saygısızlık yaptık mı? Biz bütün dinlere İslam’ın belirttiği şekilde saygıyla yaklaşıyoruz. Biz Müslüman olarak Türkiye olarak ayaktayız ve seslenmek istiyoruz; Kur’an’a yapılan saygısızlık bize yapılmış saygısızlıktır. Bugün sessiz kalırsak şeytandan farkımız kalmaz. Ey İsveç NATO’ya girmek istiyorsan Türkiye’nin dediğini yapmak zorundasın! Ama bundan sonra girmesi mümkün değil. Biz Türk halkı olarak kesinlikle karşıyız. TBMM’ye milletvekillerine Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz; neye mal olursa olsun bundan sonra İsveç’in NATO’ya girmesine müsaade etmeyin. Bundan sonraki seçimlerde nasıl ki Avrupa Birliği Amerika şeytanın kendileri yemin ettikleri zaman İncil’i alıp yemin ediyorsa, bizimde milletvekillerimizin Kur’an’a el basarak yemin etmesini istiyoruz. Şeriatsa şeriat. Biz saygı gösterip başımızın üstünde tutmazsak İsveç’teki bir Yahudi bir Hristiyan gözümüzün önünde yakabiliyor. Asla Kur’an’ın nuru sönmeyecek, bize geri adım attırmayacaklardır" şeklinde konuştu.

Biz Kur’an için ölmeye hazırız diyen Taş," Bir kez daha söylüyorum kimse Türk’ün sabrını zorlamasın. Bizim düşmanlığımızda fecidir, dostluğumuzda. Dostluğumuz varken bizi karşılarına almasınlar. Gerekirse bunun için şehadet içmeye razıyız. İsveç şaşırma sabrımızı taşırma" ifadelerini kullandı.

Konuşma ve duanın ardından muhtarlar İsveç’i durdur ve İsveç bayrağının olduğu pankart yırtılarak tekbirlerle eşliğinde tepki gösterdiler.

