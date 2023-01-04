TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, vatandaşların randevu alabilmek için saatlerce beklediğinin altını çizerek mağduriyetin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

"Hemşehrilerimiz sıra almak için saatlerce kuyrukta bekliyor"

Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yaşanan randevu çilesini TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getiren Milletvekili Tutdere, “Seçim bölgem olan Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde vatandaşlarımızın randevu çilesi devam ediyor, yurttaşlar sıra almak için saatlerce kuyrukta bekliyorlar.” dedi.

Vatandaşların mağduriyetlerinin gün geçtikçe arttığını ifade eden Milletvekili Tutdere, sağlık çalışanlarının bütün çaba ve gayretlerine rağmen yoğunluğun azaltılamadığını bundan dolayı ivedilikle uzman doktor eksikliğinin giderilmesini talep etti.

"Uzman doktor atamasını yapın, hastanelerin fiziki şartlarını iyileştirin"

Hastanedeki kuyruk çilesinin fotoğrafını göstererek vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü’ne çağrıda bulunan CHP’li Tutdere, “TBMM’den Sağlık Bakanlığı’na ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne açıkça çağrı yapıyorum: Vatandaşlarımızın bu mağduriyetini giderin. Eksik branşlardaki uzman doktor atamalarını bir an evvel yapın. Sağlık çalışanlarımız bütün çaba ve gayretlerine rağmen bu kuyrukları bitiremiyorlar. Fiziki şartların yetersizliğini bir an evvel giderin.” şeklinde konuştu.

ADIYAMAN (PHA) -