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MHP'nin yeni başkanlık divanı şu üyelerden oluşuyor:

İsmail Özdemir açıklamasında, yeni başkanlık divanının ülke, millet ve dava için hayırlara vesile olmasını dileyerek, kamuoyuna saygıyla duyurdu.

Özdemir, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlığında gerçekleşen MYK ve MDK toplantısının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı Üyeleri'nin belli olduğunu duyurdu. Özdemir, 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultay'ından sonra parti genel merkezinde yapılan MYK ve MDK toplantısında yeni Başkanlık Divanı Üyelerinin belirlendiğini kaydetti.

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