Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır illeri ile Kahramanmaraş'ın güney ve doğu, Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey, Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirten meteoroloji tarafından yapılan açıklamada,"Deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır illeri ile Kahramanmaraş'ın güney ve doğu, Şanlıurfa ve Hatay'ın kuzey, Malatya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman ile Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin batısında yarın (Salı) öğle saatlerinde, doğusunda ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." Şeklinde uyarıda bulundu.



Kaynak : PHA