Sayın Başkan Akpınar; “Yıllarca görevini her koşulda canla başla mücadele ederek yerine getiren, Vatanı, Bayrağı ve Milleti için mücadele ederken en yakın silah arkadaşlarını kendi kucağında Şehit ve gazi veren eski Uzman Çavuşlarımızı kaderine terk edilmemesi gerektiğini"söyledi.

Her iki Başkan da, eski Uzman Çavuşların yerel yönetimlerde ve kamu kurum ve kuruluşlarında iş imkanın sağlanması gerektiği önemini vurguladı.

Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, ziyaret hakkında yaptığı açıklamada; “Sayın Başkanımızla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin; Vatanı ve Milletini korkusuzca koruyan ve canını hiçe sayıp vatan ve millet sevdasıyla tutuşan Eski Uzman Çavuşların sorunları karşısında her zaman yanımızda olmaları ve Eski Uzman Çavuşları destekleyip sahip çıkılması gerektiğini vurgulaması bizleri çok mutlu ve onure etmiştir. Göstermiş olduğu yakın ilgi, alaka ve nazik misafirperverliği için kendisine çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarına referansla alımlar gerçekleşirken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar, Atanamayan Uzmanlar Derneği’ni referans alarak yıllarca atanmayı bekleyen dernek üyelerinden 2 kişinin ilk atamalarının gerçekleştirerek 2 aileye bayram sevinci yaşattı. Atama bekleyen Eski Uzman Çavuşlara da umut ışığı oldu.

Eski Uzman Çavuşların mağduriyetlerinin giderilmesi adına uzun süredir Meclis (T.B.M.M.) çalışmaları gerçekleştiren Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve Yönetim Kurulu Üyeleri birçok görüşme gerçekleştirdiklerini söylediler.

Görüşme gerçekleştirilen Milletvekilleri, bu sorunun bir devlet meselesi ve vefa borcu olduğunu ayrıca bu mağduriyetin giderilmesi için her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Aylardır mücadelemize ses olan birçok Milletvekili olmasının yanı sıra Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar ilk alımları gerçekleştirerek ATAUZDER ailesine umut ışığı olmuştur.

ATAUZDER ailesi olarak öncelikle Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akpınar’a ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan’a minnetlerimizi iletiyoruz.

Vicdanlı siyasetçi ve devlet adamlarının sayılarının her daim çoğalmasını ve mağdur kesimlerin sorunlarına destek olmalarını ayrıca temenni ediyoruz.



Atauzder Genel Başkanı

Mustafa Gündeşli