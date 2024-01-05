Mardin'de bazı yollar yağış nedeniyle araçlar trafiğe güçlükle hareket etti.Yoldan geçen vatandaşlar ise gole dönüşen yollarda güçlükle yürümek zorunda kaldı.

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.Birçok kentte günlerdir devam eden yağmur, olumsuzluklara yol açıyor.Bu illerden biri de Mardin oldu.

Artuklu ilçesinde bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa sürede kentte su baskınlarına neden oldu.

Özellikle ilçenin merkezi bölgelerinde kuvvetli şekilde yağan yağmur, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi.Yağış anında göle dönen 13 Mart mahallesi de araç trafikte güçlükle ilerledi. Çöplerle tıkanan mazgallardan adeta su fışkırdı.

İlçe merkezindeki bazı sokak ve caddeler de yağış esnasında dereye döndü, araçlar caddelerde güçlükle ilerledi.

Belediye ekiplerince sorun olan bölgelerde çalışmalar yürütülüyor. Öte yandan vatandaşlar, bu tür teknik problemlerin çözülmesini istedi.