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Malatya’dan üç ayda 110 milyon dolar ihracat

Malatya’dan 2022 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artışla 45 milyon 953 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirten Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “2022 yılının ilk üç ayına baktığımızda da ihracatımızın arttığını görüyoruz. Geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 32 artışla Ocak-Mart döneminde 110 milyon 690 bin dolar ihracat gerçekleştirdik” dedi.

05 Nisan 2022 Salı 11:58
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Malatya’dan üç ayda 110 milyon dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Malatya’dan 2022 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artışla 45 milyon 953 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. 
Üç ayda 110 milyon dolar ihracat
Ayrıca, 2022 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) 2021 yılının ilk üç ayına göre yüzde 32 artışla 110 milyon 690 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.
En fazla ihracat kuru meyve ve mamulleri sektöründe gerçekleşirken, bu sektörü sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleri ile makine ve aksamları takip etti.
2022 Mart ayında Malatya’dan en fazla ihracat Irak’a yapılırken, Irak’ı sırasıyla şu ülkeler takip etti; ABD, Endonezya, Almanya, Çin, Birleşik Krallık, Brezilya, İsrail, İtalya.
“Ülkemize ve şehrimize katma değer sunmaya devam ediyoruz”
İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen ihracatçılarımız ülkemize ve şehrimize katma değer sunmaya devam ediyor. Üretim ve girdi maliyetleri ile enerjide yaşanan artışlar önümüzde büyük bir engel olarak dursa da ihracatımızda yaşanan artışlar bizlere moral oluyor. Mart Ayı ihracat rakamlarımıza baktığımızda ilimizin ihracat rakamı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 artmış durumda. Kuru kayısı, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleri ile makine ve aksamları sektörleri öncelikli olmak üzere 115 ülkeye birçok sektörden toplam 45 milyon 953 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılının ilk üç ayına baktığımızda da ihracatımızın yine arttığını görüyoruz. Geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 32 artışla Ocak-Mart döneminde 110 milyon 690 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz açısında umut veren ihracat rakamlarımız için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve değerli çalışanlarını canı gönülden kutluyorum” dedi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 05.04.2022 12:45
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