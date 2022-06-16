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Malatya'da şehitlik çiçeklendirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından Orduzu Katı Atık Entegre Tesisinde elektrik enerjisi üretimi devam ederken, tesiste açığa çıkan ısı değerlendirilerek 1 dönümlük alan üzerinde kurulan serada sebze fidesi ile süs bitkisi üretimi yapılıyor.

16 Haziran 2022 Perşembe 16:20
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Malatya'da şehitlik çiçeklendirildi

Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde çalışmalarını yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeşili koruyan bir anlayışla kendi serasında üretimini yaptığı süs bitkileri ile Malatya’da renkli alanlar oluşturmaya devam ediyor. 
Malatya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Sahasında bulunan serada üretilen süs bitkileri, Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğüyle birlikte Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan şehitliğe dikilmeye başlandı. 
Şehitlikte gerçekleştirilen çiçek dikim programı sırasında konuşan Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Meltem İnanç, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde seramızda 20 bin adet çiçek üretimi gerçekleştirdik. Üretmiş olduğumuz bu çiçekleri bugün ilk defa şehitliğimizde şehit ailelerimiz ile birlikte dikimini gerçekleştiriyoruz” dedi. 
Güzel bir peyzaj çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı ise, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şehitlikte çiçek ekimi gerçekleştirmekteyiz. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayarak, şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Proje kapsamında Katı Atık sahamızda bulunan serada üretmiş olduğumuz çiçekleri şehitliğimizde dikimini yapıyoruz. Güzel bir peyzaj çalışması gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarımız bundan sonraki yıllarda da devam edecektir. Her zaman bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.  
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Malatya Şube Başkanı ve şehit babası Sıddık Selçuk da yaptığı konuşmada, “Böyle bir organizasyonu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 16.06.2022 20:30
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