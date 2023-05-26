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Eserleri ortaya koyan depremzedelerle sohbet eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, serginin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç ile birlikte açılışı gerçekleştiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası şehrimize gelen ve Dumlupınar Üniversitesi Konukevi ile Hüsnü Özyeğin Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir olan depremzedeler, Dumlupınar Üniversitesi Bedesten Fuaye Alanı’nda rölyef tablolardan oluşan bir sergi açtı.

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