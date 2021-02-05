Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Sanayi Sitesi Kavşağı’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan Tır yan yattı.
Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine giden Zeynal Özkan idaresindeki 02 AAS 924 plakalı Mercedes marka Tır, Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karayolunun kısmen kapandığı kaza sonrasında trafik polisleri güvenliği sağlayarak, tek şerit üzerinden trafik akışı sağlandı.Yan yatan Tır, çekiciyle düzeltildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı