Kaza, Besni-Gaziantep karayolunun 10. Kilometresinde meydana geldi,

Besni istikametinden Gazianpep istikametini gitmekte olan Ali Avcu idaresindeki 02 AT 626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ali Avcu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların çağırdığı 112 sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Avcu, tedavi altına alındı.

Bir süre trafiğe kapanan yol araç çekildikten sonra tekrardan trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PHA